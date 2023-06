Ιράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί και 25 τραυματίες σε καραμπόλα 26 οχημάτων - Βίντεο

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Γιασούζ, ορισμένοι εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

At least six people were killed and 30 others injured in a chain reaction car accident between 15 cars in Yasuj-Shiraz Road, southwest of Iran, on Friday. pic.twitter.com/eZ9JIfcxlb