Ιρανικά ΜΜΕ: 24 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο - Real.gr

\u0391\u03c0\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c0\u03bb\u03b7\u03b3\u03bc\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b4\u03af\u03b4\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u0399\u03c3\u03c1\u03b1\u03ae\u03bb \u03b5\u03bd\u03b1\u03bd\u03c4\u03af\u03bf\u03bd \u03b5\u03bd\u03cc\u03c2 \u03c3\u03c7\u03bf\u03bb\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c4\u03bf \u0399\u03c1\u03ac\u03bd \u03b1\u03bd\u03ad\u03c1\u03c7\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 24 \u03bd\u03b5\u03ba\u03c1\u03bf\u03cd\u03c2, \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03b9\u03c1\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u039c\u039c\u0395.