Ιράν: Πλήγματα στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης - Αναφορές ότι εκεί βρίσκεται το αεροπλάνο του Χαμενεΐ - Real.gr

Φλόγες που ανέδιδαν πυκνό καπνό υψώνονται τις πρώτες πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ ιρανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για έκρηξη και άλλο για τουλάχιστον δυο προφανώς ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

Το πρακτορείο ειδήσεων ISNA μετέδωσε βίντεο στο οποίο εικονίζονται στήλες καπνού στην περιοχή του αεροδρομίου, όπου γίνονται κυρίως πτήσεις εσωτερικού και προς ή από κράτη της περιοχής, στο δυτικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας. Το πρακτορείο MEHR αναφέρθηκε σε «έκρηξη». Το πρακτορείο FARS, από την πλευρά του, μεταδίδει πως το αεροδρόμιο επλήγη από δυο «βλήματα».

Israel is bombing Tehran airport, where Khamenei’s plane is also located.pic.twitter.com/TM8k6obs6Q

