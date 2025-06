Iρανικά ΜΜΕ: Το Ισραήλ έπληξε την πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν - Real.gr

Είκοσι δύο συλλήψεις για «κατασκοπεία προς όφελος του Ισραήλ» από τις 13 Ιουνίου στην επαρχία Κομ.

Η ιρανική πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν στοχοθετήθηκε από το Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει διαρροή επικίνδυνων υλικών.

Εξάλλου η αστυνομία της ιρανικής επαρχίας της Κομ ανακοίνωσε σήμερα ότι 22 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για «κατασκοπεία προς όφελος του Ισραήλ», έχουν συλληφθεί μέσα σε οκτώ ημέρες πολέμου με το Ισραήλ, μετέδωσε επίσης το Fars.

Μετά τα πρώτα ισραηλινά πλήγματα στις 13 Ιουνίου, «22 άτομα συνελήφθησαν κατηγορούμενα ότι συνδέονται με τις υπηρεσίες κατασκοπείας του σιωνιστικού καθεστώτος και ότι διαταράσσουν την κοινή γνώμη», μετέδωσε το πρακτορείο επικαλούμενο τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της αστυνομίας της εν λόγω επαρχίας στο κεντρικό Ιράν.

