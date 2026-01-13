Ιρανός ΥΠΕΞ: Διεκόπη η πρόσβαση στο διαδίκτυο λόγω «τρομοκρατικών δραστηριοτήτων» - Real.gr

Το Ιράν διέκοψε τις διαδικτυακές επικοινωνίες στις 8 Ιανουαρίου διότι είχαν ξεκινήσει «τρομοκρατικές δραστηριότητες» στο πλαίσιο των διαδηλώσεων, οι οποίες ξέσπασαν στη χώρα στα τέλη Δεκεμβρίου αρχικά με οικονομικά αιτήματα, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μιλώντας στο al Jazeera.

«Η κυβέρνηση συνομιλούσε με τους διαδηλωτές. Το διαδίκτυο κόπηκε μόνο όταν αντιμετωπίσαμε τρομοκρατικές δραστηριότητες και παρατηρήσαμε ότι οι εντολές έρχονταν από το εξωτερικό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα αποκατασταθεί σε συντονισμό με τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Στο Ιράν έχει διακοπεί η πρόσβαση στο ίντερνετ από τις 8 Ιανουαρίου και συνεχίζεται εδώ και 108 ώρες, όπως ανέφερε σήμερα στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

Στο μεταξύ η Φινλανδία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται «στο πλευρό του ιρανικού λαού» και πρόσθεσε ότι κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή στο Ελσίνκι μετά τη βίαιη καταστολή από την Τεχεράνη των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και τη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

«Το ιρανικό καθεστώς διέκοψε την πρόσβαση στο ίντερνετ για να μπορεί να σκοτώνει και να καταστέλλει σιωπηλά», έγραψε στο Χ η Φινλανδή υπουργός Εξωτερικών Ελίνα Βαλτόνεν. «Αυτό δεν θα γίνει ανεκτό. Βρισκόμαστε στο πλευρό του ιρανικού λαού», τόνισε.

Η Βαλτόνεν επεσήμανε επίσης ότι η Φινλανδία εξετάζει, σε συνεργασία με την ΕΕ, «μέτρα για να συμβάλει στην αποκατάσταση της ελευθερίας του ιρανικού λαού».

Και η Ισπανία κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του εκφράσει «την κατηγορηματική απόρριψη και την καταδίκη» της καταστολής των διαδηλώσεων, ανακοίνωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών.

«Το δικαίωμα των Ιρανών ανδρών και γυναικών να διαδηλώνουν ειρηνικά, καθώς και η ελευθερία της έκφρασής τους, πρέπει να γίνονται σεβαστά» και «οι αυθαίρετες συλλήψεις πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο υπουργός Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες στο ραδιόφωνο Catalunya.

Η οργάνωση Iran Human Rights (IHRNGO), με έδρα το Όσλο, έχει ανακοινώσει ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 648 ανθρώπων από την έναρξη των κινητοποιήσεων, ενώ περίπου 10.000 έχουν συλληφθεί.

Ωστόσο η μη κυβερνητική οργάνωση εκφράζει την ανησυχία ότι οι πραγματικοί αριθμοί ενδέχεται να είναι μεγαλύτεροι, κάνοντας λόγο για μέχρι στιγμής ανεπιβεβαίωτες αναφορές για έως και 6.000 νεκρούς.