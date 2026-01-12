Ιρανός ΥΠΕΞ: Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο αλλά και για διάλογο - Real.gr

Το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο τόσο για πόλεμο όσο και για διαπραγματεύσεις, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση για τη διάσωση διαδηλωτών.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά είναι πλήρως προετοιμασμένη για πόλεμο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών στη διάρκεια συνάντησης με ξένους πρεσβευτές στην Τεχεράνη, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Είμαστε επίσης έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, αλλά αυτές οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι δίκαιες, με ίσα δικαιώματα και να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε ότι οι γραμμές επικοινωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον παραμένουν ανοιχτές μέσω, για παράδειγμα, ενός ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ ή παραδοσιακών διαμεσολαβητών, όπως η Ελβετία.

Τη δήλωση αυτή έκανε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με μια επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που η Τεχεράνη αντιμετώπιζει διαδηλώσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι το Ιράν επικοινώνησε για να διαπραγματευτεί για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Μπαγαΐ είπε ότι έχουν σταλεί “αντιφατικά μηνύματα”, τα οποία προκαλούν αμφισημία και ότι το Ιράν παραμένει δεσμευμένο στη διπλωματία.