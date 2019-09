Ιρανός αξιωματούχος: Το βρετανικό δεξαμενόπλοιο Stena Impero θα απελευθερωθεί σύντομα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Έπειτα από την έκδοση της απόφασης για τον τερματισμό της κράτησης του βρετανικού δεξαμενόπλοιου Stena Impero, αυτό το πλοίο σύντομα, έπειτα από το πέρασμα 65 ημερών, θα αποπλεύσει από το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και θα κινηθεί προς διεθνή ύδατα», δήλωσε ο Αφιφιπούρ.

Η διαδικασία αποχώρησης του τάνκερ από τα ιρανικά χωρικά ύδατα έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά η δικαστική υπόθεση ενάντια στο πλοίο εξακολουθεί να είναι ανοιχτή και η δικαστική απόφαση θα ανακοινωθεί, πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πότε θα αφεθεί ελεύθερο το Stena Impero.

Νωρίτερα χθες, ο διευθύνων σύμβουλος της σουηδικής εταιρείας Stena Bulk στην οποία ανήκει το πλοίο, ο Έρικ Χάνελ, γνωστοποίησε ότι το δεξαμενόπλοιο ενδέχεται να απελευθερωθεί εντός ωρών.

«Λάβαμε πληροφορίες το πρωί ότι φαίνεται πως θα απελευθερώσουν το πλοίο Stena Impero εντός των επόμενων ωρών. Επομένως, καταλαβαίνουμε πως η πολιτική απόφαση για την απελευθέρωση του πλοίου ελήφθη», είπε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Σουηδίας SVT.

Ο Χάνελ αργά χθες δήλωσε στο Reuters ότι έφτασε στο Ιράν, αναφέροντας ότι «δυστυχώς δεν έχουν υπάρξει περαιτέρω εξελίξεις, αλλά επιμένουμε και ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση μέσα στο εγγύς μέλλον».

Η εκπρόσωπος της Stena Bulk νωρίτερα χθες είπε ότι το πλοίο εξακολουθεί να κρατείται και πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

#Iran to release Stena Impero 'in near future' https://t.co/DFXYeREJRTpic.twitter.com/XN8gsQHsvq