Iρλανδία: Γυναίκα εντοπίστηκε σε... βαλίτσα στον χώρο αποσκευών λεωφορείου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Οι αρχές στην Ιρλανδία ερευνούν ένα σοκαριστικό περιστατικό, μετά τον εντοπισμό μίας ζωντανής γυναίκας μέσα σε βαλίτσα, στο χώρο αποσκευών λεωφορείου.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ακούγεται ένας άνδρας να τη ρωτά: «Ποιος σε έβαλε εκεί μέσα;», ενώ εκείνη, εμφανώς σοκαρισμένη, απαντά: «Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ», μόλις απελευθερώνεται.

Η εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο, επιβεβαίωσε το γεγονός και συνεργάζεται με την αστυνομία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία το βράδυ της Παρασκευής, ανέφερε ότι η γυναίκα ήταν «μη εξουσιοδοτημένη επιβάτιδα» σε ένα από τα δρομολόγιά της. «Είμαστε ενήμεροι για το βίντεο που δείχνει ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο σε μία από τις υπηρεσίες μας. Συνεργαστήκαμε πλήρως με την αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνάς τους», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.