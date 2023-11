Ιρλανδία: 194.000 ευρώ συγκεντρώθηκαν για τον μετανάστη από τη Βραζιλία που έσωσε παιδιά κατά την επίθεση με μαχαίρι

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση, ανάμεσά τους τρία παιδιά. Ένα από αυτά εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανέφερε η υπουργός Δικαιοσύνης Χέλεν Μάκεντι.

Το περιστατικό πυροδότησε ταραχές στους δρόμους της ιρλανδικής πρωτεύουσας, με πρωταγωνιστές ακροδεξιούς που υποστήριξαν ότι ο δράστης ήταν αλλοδαπός. Οι ταραξίες λεηλάτησαν καταστήματα και πυρπόλησαν περιπολικά της αστυνομίας και λεωφορεία.

Father-of-two Caio Benício intervened in the knife attack at a school on Parnell Square, in which three children and a woman were injured. Video: Enda O'Dowd and Isobel Boechat pic.twitter.com/1SXAljzUPh