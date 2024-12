Ιρλανδία: «Βαθιά λύπη» προκαλεί η απόφαση του Ισραήλ για το κλείσιμο της πρεσβείας του στο Δουβλίνο

“Πρόκειται για μία απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου που προκαλεί βαθιά λύπη. Απορρίπτω απολύτως τον ισχυρισμό ότι η Ιρλανδία στρέφεται κατά του Ισραήλ. Η Ιρλανδία υποστηρίζει την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και το διεθνές δίκαιο”, ανέφερε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

“Η Ιρλανδία επιθυμεί μία λύση δύο κρατών για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, ώστε να ζήσουν ειρηνικά και με ασφάλεια. Η Ιρλανδία θα υποστηρίζει πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Τίποτα δεν θα αποσπάσει την προσοχή μας από αυτά”, τόνισε ο ίδιος.

This is a deeply regrettable decision from the Netanyahu government. I utterly reject the assertion that Ireland is anti-Israel. Ireland is pro-peace, pro-human rights and pro-International law. https://t.co/rDga5GpT3u