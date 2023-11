Ιρλανδία: Επεισόδια κοντά στο σημείο όπου άγνωστος άνδρας μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους

Στη συνοικία αυτήν, όπου ζει μεγάλος αριθμός μεταναστών, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες διαδηλωτές που κρατούσαν ιρλανδικές σημαίες και πλακάτ με το σύνθημα «Οι ζωές των Ιρλανδών μετρούν».

Στο μεταξύ, ο αρχηγός της αστυνομίας της Ιρλανδίας δήλωσε ότι δεν έχει αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, ούτε αυτό της τρομοκρατίας, όσον αφορά το κίνητρο της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε νωρίτερα σε πλατεία του Δουβλίνου και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά.

Bus on fire as disturbances in Dublin escalate. Fireworks going off.