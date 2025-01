Ιρλανδία: Πάνω από 500.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα λόγω σφοδρών ανέμων πρωτοφανούς ταχύτητας

Άνεμοι ταχύτητας άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα έπνεαν νωρίς σήμερα το πρωί στην Ιρλανδία, και η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της, η Met Eireann, ανακοίνωσε ότι το ιστορικό ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 1945 καταρρίφθηκε γύρω στις 07:00 ώρα Ελλάδος, με ριπές που έφταναν τα 183 χιλιόμετρα την ώρα κοντά στο Γκάλγουεϊ.

?Storm Éowyn Hits Galway, Ireland

Storm Éowyn brought record-breaking winds from the Atlantic Ocean, causing coastal flooding at Salthill Beach in Galway, Ireland. This morning?????????#StormÉowyn

pic.twitter.com/NmvRr1rMlV