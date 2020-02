Ιρλανδία: Σχεδόν ισόπαλα τα τρία μεγάλα κόμματα, σύμφωνα με το exit poll

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Η επίσημη καταμέτρηση των ψήφων θα αρχίσει την Κυριακή πρωί και θα είναι μακρά, κυρίως λόγω του ιδιαίτερα περίπλοκου τρόπου ψηφοφορίας.

Ireland. Three major parties tied in exit poll at 22.1-22.3%

Poll indicates Fine Gael secured 22.4% of first preference votes, Sinn Féin (22.3%) and Fianna Fáil (22.2%). Green Party 7.9%, Labour (4.6%), Social Democrats (3.4%), SPBP (2.8%).https://t.co/XqNwllPUOJ