Ιρλανδία: Τουλάχιστον 9 νεκροί και 8 τραυματίες από έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων

Η αστυνομία δεν έχει δώσει καμία διευκρίνιση για τα αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο χωριό Κρίσλα.

I've read among the dead were a father & daughter who stopped at the shop after school to get sweets. My heart is aching for everyone in #Creeslough #Donegal . https://t.co/QWCb6W6Oki

Μια αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε μετά την έκρηξη δείχνει το πρατήριο καυσίμων κατεστραμμένο ολοσχερώς. Δύο γειτονικά, διώροφα σπίτια, κατέρρευσαν.

APPLEGREEN Serv. station & adjoining apartments in #CREESLOUGH were demolished by the blast which was heard at least 5km away

Ένας κάτοικος της συνοικίας, ο Κίραν Γκάλαχερ, το σπίτι του οποίου απέχει περίπου 150 μέτρα από το σημείο της τραγωδίας, είπε ότι νόμισε πως επρόκειτο για βόμβα: «Ήμουν στο σπίτι όταν άκουσα μια έκρηξη (…) Ήταν σαν βόμβα», είπε στο BBC.

Η κοινότητα «χτυπήθηκε από ένα τσουνάμι οδύνης», είπε το πρωί, στη λειτουργία που τέλεσε στην εκκλησία του χωριού, ο ιερέας Τζον Τζο Ντάφι.

Τα σωστικά συνεργεία, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, έψαχναν όλη τη νύχτα στα συντρίμμια. Αστυνομικοί, πυροσβέστες, ακόμη και λιμενικοί, βρίσκονταν στο σημείο. Σήμερα έφτασε στην περιοχή και μια ομάδα ειδικών από τη Βόρεια Ιρλανδία.

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Λετερκένι, που απέχει 24 χιλιόμετρα από το βενζινάδικο, τέθηκε σε κατάσταση επιφυλακής.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μιχόλ Μάρτιν ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί την περιοχή. «Είναι ένα τόσο μικρό χωριό που σχεδόν όλοι γνωρίζουν κάποιο από τα θύματα. Είναι μια πολύ θλιβερή ημέρα για το Ντόνεγκαλ (την κομητεία όπου βρίσκεται το Κρίσλα) και την Ιρλανδία», είπε στους δημοσιογράφους.

Το χωριό, που απέχει 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Βόρεια Ιρλανδία, έχει περίπου 400 κατοίκους.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας, με ανάρτησή της στο Twitter, εξέφρασε τη θλίψη της «για την τραγική απώλεια ζωών στο Ντόνεγκαλ».

I am shocked and saddened by the tragic loss of life in Donegal.

My deepest sympathies go out to the families and friends who have lost loved ones, and to the entire community of Creeslough as they come together in their moment of grief.