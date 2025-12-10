«Ήρθε το τέλος»: Οι Αυστραλοί έφηβοι θρηνούν την απώλεια πρόσβασης στα social media - Real.gr

Οι έφηβοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία κατέφυγαν για τελευταία φορά σε αυτά για να αποχαιρετήσουν τους ακολούθους τους και να θρηνήσουν την απώλεια των πλατφορμών που διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τις ζωές τους προτού τεθεί σήμερα σε ισχύ η πρώτη παγκοσμίως απαγόρευση του είδους.

Μια θάλασσα από αποχαιρετιστήρια μηνύματα εφήβων, αλλά και ενηλίκων, κατέκλυσαν πλατφόρμες–μεταξύ των οποίων και οι TikTok, Instagram και Reddit–λίγες ώρες πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) που τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση.

«Θα μου λείψετε παιδιά», ανήρτησε ο 29χρονος σκιτσογράφος Τζος Πάρτινγκτον από την Μελβούρνη, ο οποίος δημιουργεί κωμικά σκίτσα για την ζωή στην Αυστραλία και έχει περισσότερους από 75.000 ακολούθους στο TikTok.

Η Αυστραλία έχει επιβάλει σε 10 μεγάλες πλατφόρμες–ανάμεσά τους οι TikTok, το YouTube της Alphabet και τα Instagram και Facebook της Meta– να μπλοκάρουν περίπου ένα εκατομμύριο χρήστες ηλικίας κάτω των 16 ετών, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν πολύ αυστηρά πρόστιμα.

Περί τους 200.000 λογαριασμοί έχουν ήδη απενεργοποιηθεί μόνο στο TikTok, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με «εκατοντάδες χιλιάδες» να πρόκειται να μπλοκαριστούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Νεαροί Αυστραλοί, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντιμετώπισαν την προοπτική της απώλειας πρόσβασης στις αγαπημένες τους εφαρμογές με ένα συνδυασμό θλίψης, χιούμορ και δυσπιστίας.

«Θα μου λείψετε τόοοοσο πολύ και κυρίως το κωμικό περιεχόμενο», έγραψε ένας χρήστης του TikTok στους ακολούθους του. «Θα τα πούμε σε μερικά χρόνια, αλλά δεν γνωρίζω αν θα ισχύει ακόμη ο λογαριασμός μου».

«Αντίο, θα σας δω όταν περάσει», έγραψε ένας άλλος.

Κάποιες αλλαγές αναρτήθηκαν στα αγαπηγμένα εικονομηνύματα (memes) χρηστών, ενώ πολλοί κάλεσαν τους ακολούθους τους να γραφτούν σε εναλλακτικές πλατφόρμες όπως οι Yope, Lemon8 και Coverstar, τις οποίες δεν αφορά ακόμη ο νόμος.

Στο Reddit οι χρήστες ανήρτησαν τα αποχαιρετιστήρια μηνύματά τους σε subreddits (‘υπο’reddit, δηλαδή αυτόνομες κοινότητες), όπως είναι το r/teenagers (το μεγαλύτερο διαδικτυακό φόρουμ που τρέχει από εφήβους για εφήβους).

«Ως 13χρονος αυτιστικός είμαι συντετριμμένος», αναφέρει μια ανάρτηση.

«Η playlist μου από 1.400 και πλέον τραγούδια στο YouTube θα σβηστεί και το ίδιο το Reddit, δεν έχω κανέναν φίλο … θα είμαι απολύτως μόνος μου για τα επόμενα τρία χρόνια μέχρι να γίνω 16».

Κάποιοι χρήστες παρέμειναν στο διαδίκτυο μέχρι τα μεσάνυχτα ανεβάζοντας κλιπ με ρολόγια που μετρούν αντίστροφα και με μουσική υπόκρουση το τραγούδι της Αντέλ “Skyfall” και τους στίχους του, “this is the end” («ήρθε το τέλος»).

Άλλοι στράφηκαν εναντίον του κεντροαριστερού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος από χθες έχασε 6.000 ακολούθους στο TikTok και στο Instagram.

«Περιμένετε μέχρι να μπορούμε να ψηφίζουμε», σχολίασε ένας χρήστης στον λογαριασμό του Αλμπανέζι στο TikTok.

Ωστόσο, δεν ήταν αντίθετοι στην απαγόρευση όλοι οι έφηβοι. «Ngl (δεν θα πω ψέματα), η απαγόρευση χρήσης των social media είναι προφανώς για το καλό μας. Το μόνο που κάνουμε είναι να καθόμαστε επί ώρες μπροστά από μια οθόνη», έγραψε ένας ανήλικος χρήστης στο ΤikTok.