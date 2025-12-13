Ισαρήλ: Εξουδετέρωσε υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς στη Γάζα - Real.gr

Quantcast
18:00, 13/12/2025
Το Ισραήλ εξουδετέρωσε σήμερα τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς Ραέντ Σαΐντ με στοχευμένο πλήγμα στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ που επικαλούνται πηγές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters 

