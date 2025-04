Ισχυρή αμμοθύελλα σαρώνει το Ιράκ - Δημιούργησε αναπνευστικά προβλήματα σε 3.700 ανθρώπους - Real.gr

Νέφος σκόνης «σκέπασε» τις μεγάλες πόλεις Νατζάφ, Βασόρα και Νασιρίγια στο νότιο Ιράκ. Φωτογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου απαθανάτισαν το πορτοκαλί νέφος σκόνης που είχε καλύψει τους δρόμους, αναγκάζοντας αστυνομικούς και περαστικούς να φορούν μάσκες προσώπου για να προστατευθούν.

Περισσότερα από 3.700 άτομα χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων που προκλήθηκαν από την αμμοθύελλα που έπληξε περιοχές του κεντρικού και νότιου τμήματος της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας.

Διασώστης σε ασθενοφόρο στη Νατζάφ βοήθησε έναν άνδρα να αναπνεύσει με τη βοήθεια μια φιάλης οξυγόνου.

“Orange Apocalypse in Iraq”: A powerful sandstorm has covered the southern provinces of the country

According to the latest data, about two thousand people – many of them children – have been hospitalized with complaints of respiratory problems. pic.twitter.com/UIJfP8Z0AN

