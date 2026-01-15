Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη - Πληροφορίες για τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
18:10, 15/01/2026
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν τραυματία. Μέχρι στιγμής έχουν σπεύσει έξι ασθενοφόρα στην περιοχή και το σημείο έχει αποκλειστεί Τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη παραμένουν άγνωστα.

 

 

 

