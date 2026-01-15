Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη - Πληροφορίες για τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν τραυματία. Μέχρι στιγμής έχουν σπεύσει έξι ασθενοφόρα στην περιοχή και το σημείο έχει αποκλειστεί Τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη παραμένουν άγνωστα.

In de binnenstad van Utrecht hebben meerdere explosies plaatsgevonden en is een grote brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in de binnenstad en helpen omwonenden met evacueren.https://t.co/wRCsEu9AvW

