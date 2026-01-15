Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη - Πληροφορίες για τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν τραυματία. Μέχρι στιγμής έχουν σπεύσει έξι ασθενοφόρα στην περιοχή και το σημείο έχει αποκλειστεί Τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη παραμένουν άγνωστα.
In the center of Utrecht, Netherlands there are reports of a large fire and several explosions in the Visscherssteeg. Images show that it is chaos and that there is debris everywhere https://t.co/SjwV2DnUs4 pic.twitter.com/KNPitbkTc2
— Finally Did it 💫 (@Finallydiditonx) January 15, 2026
In de binnenstad van Utrecht hebben meerdere explosies plaatsgevonden en is een grote brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in de binnenstad en helpen omwonenden met evacueren.https://t.co/wRCsEu9AvW
— AD.nl (@ADnl) January 15, 2026
hopelijk niet het Jos van Breehuishttps://t.co/TaVRESrM0S
van voor 1475#brand#utrecht@rtvutrecht pic.twitter.com/OOv0dtNo5R
— Maf van Utreg (@MafvanUtreg) January 15, 2026