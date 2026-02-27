Ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Πολλές ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν την Καμπούλ τα ξημερώματα, μερικές ώρες αφού η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση εναντίον δυνάμεων του Πακιστάν στα σύνορα των δυο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρόντες στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Οι εκρήξεις αντήχησαν σε όλη την πόλη από τις 01:50 (τοπική ώρα· χθες Πέμπτη στις 23:20 ώρα Ελλάδας), ενώ ακούγονταν επίσης μηχανές μαχητικών αεροσκαφών καθώς πέταγαν πάνω από την πόλη, σύμφωνα με την ομάδα του AFP.

Κάτοικος ανέφερε ότι μέτρησε όχι λιγότερες από οκτώ εκρήξεις.

BREAKING: 🇵🇰🇦🇫 The Pakistan Air Force has bombed the Taliban’s headquarters in Kabul, with reports claiming top Taliban leaders and around 200 militants have been killed. pic.twitter.com/BSIeMEg7Bo — War Radar (@War_Radar2) February 26, 2026

«Οι δυο πρώτες εκρήξεις ήταν πιο απομακρυσμένες από το σπίτι μας. Οι τελευταίες ήταν πιο κοντά μας, έσεισαν το σπίτι μας. Ακούγαμε αεριωθούμενα έπειτα από κάθε έκρηξη», είπε ο αφγανός πολίτης αυτός στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του.

Οι εκρήξεις ακολουθήθηκαν από ριπές πολυβόλων, που άκουσαν οι δημοσιογράφοι στο κέντρο της πόλης περί τις 02:30 (τοπική ώρα· μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν χθες ότι επιτέθηκαν σε πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατά μήκος των συνόρων, σε ανταπόδοση για φονικούς πακιστανικούς βομβαρδισμούς το σαββατοκύριακο.