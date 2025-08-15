Ισχυρή έκρηξη στο Μανχάταν - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο του Μανχάταν, προκαλώντας αναστάτωση στη Νέα Υόρκη. Από το σημείο υψώθηκε στον ουρανό ένα πυκνό και σκοτεινό νέφος καπνού, ενώ η ατμόσφαιρα γέμισε με σκηνές πανικού.

Στα πλάνα από το σημείο διακρίνονται κάτοικοι και περαστικοί να τρέχουν για να απομακρυνθούν, ενώ η αιτία της έκρηξης παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη.

Η έκρηξη αναφέρθηκε γύρω στις 10:00 το πρωί, τοπική ώρα, συνοδευόμενη από μεγάλη πυρκαγιά κοντά στην οδό 305 East 95th Street, σε μικρή απόσταση από το Central Park. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα αίτια.

🚨BREAKING: Explosion rocks New York City’s Upper East Side, Firefighters and first responders responding.

pic.twitter.com/4DbuihLYfs — Jack (@jackunheard) August 15, 2025

Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και μέλη υπηρεσιών άμεσης επέμβασης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) χαρακτήρισε την επιχείρηση «φωτιά 3ου βαθμού», γεγονός που υποδηλώνει σοβαρό περιστατικό και ανάγκη κινητοποίησης πολλών μονάδων. Παρότι η ακριβής αιτία δεν έχει προσδιοριστεί, μάρτυρες αναφέρουν πως άκουσαν έναν «δυνατό κρότο» πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Huge explosion rocks NYC’s ritzy Upper East Side https://t.co/CVJC4uyt4d — ❤️‍🩹🇺🇸🇵🇸 Tanna Welch (@Nana_Tanna) August 15, 2025

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μαύρο καπνό να απλώνεται πάνω από το Μανχάταν, την ώρα που κάτοικοι εγκαταλείπουν την περιοχή. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κοντινή απόσταση από τον σταθμό της 96ης οδού της γραμμής Q του μετρό, κάτι που δυσχέρανε την πρόσβαση των αρχών λόγω της αυξημένης κίνησης. Το περιστατικό βρίσκεται υπό έλεγχο, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια.