Αφγανιστάν: Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ – Ταρακουνήθηκε η Καμπούλ - Real.gr

Ισχυρός σεισμός έπληξε σήμερα το ανατολικό Αφγανιστάν, με την περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους να βρίσκεται στο επίκεντρο της δόνησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS), η δόνηση ήταν μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Καμπούλ. Από την πλευρά του, το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) κατέγραψε τον σεισμό στους 5,7 βαθμούς, προσδιορίζοντας το εστιακό βάθος στα 79 χιλιόμετρα.

Η δόνηση προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) και αυτόπτες μάρτυρες του Reuters να αναφέρουν ότι ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός στην πρωτεύουσα Καμπούλ, καθώς και στην επαρχία Νανγκαρχάρ.