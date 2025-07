Ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα της Ρωσίας - Real.gr

Σεισμική δόνηση 6,4 βαθμών καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της χερσονήσου Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με δεδομένα του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το εστιακό βάθος ήταν 28 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

🔔#Earthquake (#землетрясение) M6.4 occurred 130 km E of #Petropavlovsk-Kamchatskiy (Russian Federation) 12 min ago (local time 13:59:02). More info at:

— EMSC (@LastQuake) July 22, 2025