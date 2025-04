Ισχυρός σεισμός στην Κωνσταντινούπολη - Βίντεο από το χτύπημα του Εγκέλαδου - Real.gr

Ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα κοντά στην Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε η υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας (AFAD), μία από τις ισχυρότερες δονήσεις που έχουν συγκλονίσει τη μεγαλούπολη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων τα τελευταία χρόνια.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές, όμως οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης έτρεξαν έξω από τα κτίρια.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 12:49 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ήταν στην περιοχή της Σηλυβρίας, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Το εστιακό του βάθος ήταν 6,92 χιλιόμετρα, σημείωσε η AFAD.

Ο τηλεοπτικός σταθμός TGRT μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε αφού πήδηξε από ένα μπαλκόνι την ώρα του σεισμού.

Η AFAD προειδοποίησε τους κατοίκους της περιοχής να αποφεύγουν να εισέρχονται σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.

Η στιγμή του σεισμού όπως το βίωσε παρουσιάστρια στο CNN Turk

Όπως φαίνεται σε βίντεο, την ώρα που τα 6,2 ρίχτερ του μεγάλου σεισμού χτυπούν την Κωνσταντινούπολη σηκώνεται κύμα σαν μικρό τσουνάμι στην θάλασσα του Μαρμαρά.

Sea of Marmara during the 6.2 earthquake in Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/rULMOOf1WI

— Clash Report (@clashreport) April 23, 2025