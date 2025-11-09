Ισχυρός σεισμός στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας - Real.gr

Quantcast
Ισχυρός σεισμός στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας

10:00, 09/11/2025
Σεισμός 6,07 βαθμών σημειώθηκε στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας, ανακοίνωσε σήμερα το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.

