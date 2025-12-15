Ισημερινός: 15 κρατούμενοι βρέθηκαν νεκροί σε φυλακή - Real.gr

Quantcast
22:15, 15/12/2025
Ισημερινός: 15 κρατούμενοι βρέθηκαν νεκροί σε φυλακή

Η σωφρονιστική αρχή του Ισημερινού ανακοίνωσε σήμερα πως, στο διάστημα από την Πέμπτη έως και την Κυριακή, 15 κρατούμενοι εντοπίστηκαν νεκροί στις εγκαταστάσεις της φυλακής Λιτοράλ στο Γουαγιακίλ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διερεύνηση των αιτιών θανάτου έχει ανατεθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία, ενώ στα σώματα των θυμάτων δεν διαπιστώθηκαν σημάδια άσκησης βίας.

Παράλληλα, συγγενείς άλλων κρατουμένων στην Πενιτενσιάρια δελ Λιτοράλ είχαν καταγγείλει τις προηγούμενες ημέρες την εμφάνιση κρουσμάτων φυματίωσης εντός της φυλακής. Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, απορρίπτονται από την κυβέρνηση.

