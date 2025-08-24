Ισημερινός: Δεύτερη δολοφονία δημοσιογράφου από την αρχή της χρονιάς - Real.gr

Δημοσιογράφος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του αυτή την εβδομάδα, έγινε ο δεύτερος εργαζόμενος σε μέσα ενημέρωσης που δολοφονήθηκε φέτος στον Ισημερινό, χώρα της Λατινικής Αμερικής αντιμέτωπη με έξαρση της βίας, ανέφερε οργάνωση υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου.

Ο Χαβιέρ Ράμος, 47 ετών, που εργαζόταν για την εφημερίδα El Universo, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του την Πέμπτη σε βόρειο τομέα της Γουαγιακίλ, ανέφερε προχθές Παρασκευή μέσω X η Fundamedios, καταδικάζοντας τη δολοφονία του.

Ο Γκίνο Σάντσες, αξιωματικός της αστυνομίας στη Γουαγιακίλ, ανέφερε από την πλευρά του ότι το θύμα έφερε «τραύματα που προκλήθηκαν από μαχαίρι», επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του ειδησεογραφικού ιστότοπου Primicias.

Ο δημοσιογράφος, που ζούσε μόνος, δεν πήγε στη δουλειά και ανησυχώντας συνάδελφοί του ειδοποίησαν τις αρχές, πρόσθεσε η οργάνωση.

Σύμφωνα με τη Fundamedios, η αστυνομία εκτιμά πως ο δημοσιογράφος δολοφονήθηκε την Πέμπτη το πρωί. Δεν υπήρχαν κάμερες μέσα στο σπίτι, ωστόσο εξετάζεται υλικό από συστήματα επιτήρησης στην περιοχή.

Η διεύθυνση επικοινωνίας της προεδρίας εξέφρασε συλλυπητήρια και αλληλεγγύη στους οικείους του.

Τον Μάρτιο, ο Πατρίσιο Αγκιλάρ, 54 ετών, δολοφονήθηκε από ένοπλο μέσα σε σπίτι στη Φούντο Λιμόν, βίαιη συνοικία στην πόλη Κινιντέ, είχε ανακοινώσει η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF).

Ο Πατρίσιο Αγκιλάρ ήταν διευθυντής της τοπικής εφημερίδας El Libertador de Quinindé, στην επαρχία Εσμεράλδας, που γειτονεύει με την Κολομβία, τη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο. Σύμφωνα με την RSF, δεχόταν απειλές έπειτα από σειρά άρθρων που δημοσίευσε για τη βία στην επαρχία.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Αλυσίδες (Fundación Periodistas Sin Cadenas) του Ισημερινού, στη χώρα δεν είχε καταγραφτεί πριν από φέτος κανένας φόνος δημοσιογράφου από το 2022, χρονιά που δολοφονήθηκαν τρεις.

Ωστόσο το 2023, ο υποψήφιος για την προεδρία Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, που εγκατέλειψε την ερευνητική δημοσιογραφία για να κατέβει στην πολιτική κονίστρα, δολοφονήθηκε από ομάδα εκτελεστών καθώς έβγαινε από τον χώρο όπου είχε μόλις είχε ολοκληρώσει προεκλογική εμφάνιση στην πρωτεύουσα Κίτο, μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές, ενόψει των οποίων συγκαταλεγόταν στα φαβορί.

Χώρα με δολαριοποιημένη οικονομία και λιμάνια καίριας σημασίας στον Ειρηνικό, ο Ισημερινός έγινε τα τελευταία κέντρα κόμβος διακίνησης κοκαΐνης προς τις αγορές των ΗΠΑ, της χώρας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση της λευκής σκόνης στον κόσμο, και της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τις αρχές, κάπου είκοσι συμμορίες δρουν στη χώρα, επιδιδόμενες κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, απαγωγές και εκβιάσεις. Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στον Ισημερινό εξερράγη τα τελευταία χρόνια, περνώντας από τις έξι ανά 100.000 κατοίκους το 2018 στις 39 πέρυσι — πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο στη Λατινική Αμερική.