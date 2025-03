Ισημερινός: Τέσσερις νεκροί στην κατάρρευση κρεμαστής γέφυρας - Real.gr

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε κρεμαστή γέφυρα μήκους 200 μέτρων στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ισημερινού, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η εθνική γραμματεία διαχείρισης κινδύνων.

Το δυστύχημα έγινε την Τετάρτη σε μικρό χωριό, το Ντάουλε, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, όταν κατέρρευσε γέφυρα που ενώνει τις δυο όχθες του ποταμού Μάγρο, ενώ πάνω της βρίσκονταν τέσσερα φορτηγά, άλλο όχημα και δυο μοτοσικλέτες.

Η γραμματεία ενημέρωσε χθες μέσω X ότι ανακτήθηκαν τέσσερα πτώματα αγνοουμένων και συνέχισε να αναζητείται πέμπτο πρόσωπο. «Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν το έργο τους», πρόσθεσε.

Νωρίτερα χθες γινόταν λόγος για τρεις νεκρούς, δυο αγνοούμενους και πέντε τραυματίες σε σταθερή κατάσταση.

Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας πάνω στη γέφυρα υπήρξε «υπερβολικό» φορτίο, δήλωσε η επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην επαρχία Γουάγιας Μαρσέλα Αγινάγα.

A busy 200-meter suspension bridge in Guayaquil, the capital of #Ecuador‘s southern Guayas Province, collapsed on Wednesday. At least one person was killed, two others are missing and five people were injured. Overloading is likely cause of the #collapse. pic.twitter.com/h96LhpoaRt

— Our World (@MeetOurWorld) March 21, 2025