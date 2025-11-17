Ισημερινός: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο - Real.gr

Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος με λεωφορείο, που σημειώθηκε χθες Κυριακή, στον Ισημερινό.
Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ των πόλεων Σιμιατούγκ και Αμπάτο όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα βγήκε από επαρχιακό ορεινό δρόμο, ανετράπη και κατρακύλησε σε βουνοπλαγιά.
Ο πρώτος απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος έκανε χθες λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς και 10 τραυματίες.
Al menos 24 personas perdieron la vida y otras 35 quedaron heridas tras siniestro de un bus en la vía #Ambato – #Simiatug, provincia de #Bolívar. La unidad cayó hacia el abismo la tarde del domingo 16 de noviembre. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Ambato, mientras… pic.twitter.com/nuNvE5dLP5
