Ισημερινός: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο - Real.gr

Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος με λεωφορείο, που σημειώθηκε χθες Κυριακή, στον Ισημερινό.

Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ των πόλεων Σιμιατούγκ και Αμπάτο όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα βγήκε από επαρχιακό ορεινό δρόμο, ανετράπη και κατρακύλησε σε βουνοπλαγιά.

Ο πρώτος απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος έκανε χθες λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς και 10 τραυματίες.