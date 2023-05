Ισημερινός: Ένοπλοι επιτέθηκαν σε ένα εστιατόριο στην τουριστική πόλη Μοντανίτα

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία των θυμάτων.

«Ακούσαμε τον θόρυβο, τους πυροβολισμούς και τους ανθρώπους να φωνάζουν: τρέξτε, τρέξτε, μας πυροβολούν» αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια γυναίκα που βρισκόταν στην περιοχή. Δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά της, για τον φόβο αντιποίνων.

Αυτή είναι η δεύτερη σφαγή που διαπράττεται στην περιοχή μέσα σε λίγες ημέρες. Την Πέμπτη, ένοπλοι μπήκαν σε ένα γραφείο τελετών στη γειτονική Μάντα και πυροβόλησαν ανθρώπους που συμμετείχαν σε μια επιμνημόσυνη δέηση, σκοτώνοντας τέσσερις και τραυματίζοντας άλλους οκτώ.

#SantaElena#Ecuador????- At least four people killed and nine others injured from shooting at restaurant in #Montañita when armed group said to fired on customers and staff before fleeing; National Police specialized units were also dispatched as search for perpetrators continue pic.twitter.com/rNW23DHlE5