Ισημερινός: Τουλάχιστον επτά νεκροί και περισσότεροι από 20 τραυματίες εξαιτίας κατολίσθησης

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς, πολλούς τραυματίες και 30 αγνοούμενους. Η Εθνική Γραμματεία Διαχείρισης Κινδύνων (SNGR) ενημέρωσε σήμερα ότι εντοπίστηκαν και είναι «ασφαλείς» οι επιβαίνοντες σε λεωφορείο του οποίου το στίγμα είχε χαθεί. Στην ανακοίνωση της SNGR διευκρινίζεται επίσης ότι από τους 22 τραυματίες, τέσσερις νοσηλεύονται «σε κρίσιμη κατάσταση».

Screams of panic as floods and mudslides drag away vehicles in Baños de Agua Santa, #Ecuador

At least six casualties reported so far