ISIS-K: Ποιο είναι το παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους που σπέρνει τον τρόμο και τον θάνατο στο Αφγανιστάν

Πηγή: Reuters, New York Times και Daily Mail

Οι ΗΠΑ πολεμούν τους Ταλιμπάν και τους συμμάχους τους στο Αφγανιστάν, τους μαχητές της Αλ Κάιντα και του δικτύου Χακάνι, εδώ και 20 χρόνια. Όμως, σύμφωνα με τους New York Times, η μεγαλύτερη απειλή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν είναι οι Ταλιμπάν αλλά ένας «κοινός εχθρός» που οι Αμερικανοί μοιράζονται με τους ισλαμιστές μαχητές. Πρόκειται για το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν, γνωστό με τα αρχικά ISIS-K, τη «θυγατρική» του ISIS στο Αφγανιστάν.

Η απειλή που συνιστά το ISIS-K αποτελεί, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τον βασικό λόγο που η προθεσμία για την επιχείρηση απομάκρυνσης των Αμερικανών πολιτών και των συμμάχων των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν δεν μπορεί να παραταθεί ούτε για μια μέρα. Σε διάγγελμά του πριν από μερικές ώρες ο Μπάιντεν τόνισε ότι «κάθε μέρα επιχειρήσεων αυξάνει τον κίνδυνο για τους στρατιώτες», αφού υπάρχει «σοβαρός και μεγεθυνόμενος κίνδυνος επίθεσης» από τον βραχίονα του ΙΚ στο Αφγανιστάν. Η οργάνωση, «ορκισμένος εχθρός των Ταλιμπάν... επιδιώκει να βάλει στο στόχαστρο το αεροδρόμιο, να επιτεθεί σε αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις καθώς και σε αθώους πολίτες», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

"Yes", we could see an attack on Kabul airport within a matter of hours, says Armed Forces Minister James Heappey.

He adds there are still 11 flights due to leave Afghanistan in the next 24 hours.

Latest: https://t.co/SQUqhGb2AEpic.twitter.com/4dmsL10yZ9