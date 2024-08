Ισλανδία: Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι από την κατάρρευση σπηλιάς πάγου πάνω σε τουρίστες

Ο ένας από αυτούς κηρύχθηκε στη συνέχεια νεκρός στον τόπο του δυστυχήματος και ο άλλος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο σε "σταθερή κατάσταση", ανέφερε σήμερα η αστυνομία της περιοχής Σούντουρλαντ.

Σύμφωνα με τον τοπικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Visir, οι περισσότεροι από τους τουρίστες ήταν έξω από τη σπηλιά όταν κατέρρευσε.

Οι υπηρεσίες διάσωσης ξεκίνησαν έρευνα μετά το δυστύχημα προκειμένου να εντοπίσουν τους δύο αγνοουμένους χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Οι επιχειρήσεις αυτές διακόπηκαν όταν έπεσε η νύχτα και αναμένεται να επαναληφθούν σήμερα.

"Ένας μεγάλος αριθμός διασωστών και εργαζομένων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις" που διεξάγονται "σε δύσκολες συνθήκες", διευκρίνισε η αστυνομία.

Two tourists remain trapped, and a third has died, following the collapse of an #ice#cave on #Breiðamerkurjökull, west of #Jökulslárlón in #Iceland. Coverage will resume as the search for those still missing starts again in daylight.https://t.co/l1877whjja