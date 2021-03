Ισλανδία: Ηφαιστειακή έκρηξη κοντά στο Ρέικιαβικ - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Το ηφαιστειακό σύστημα του Κρίσουβικ βρίσκεται νότια του όρους Φάγκρανταλσφιαλ, στη χερσόνησο Ρέικιανες, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ισλανδίας.

VOLCANIC ERUPTION: A long dormant volcano on the Reykjanes Peninsula in southwestern Iceland flared to life, spilling lava down two sides in that area's first volcanic eruption in nearly 800 years.