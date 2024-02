Ισλανδία: Ηφαίστειο εξερράγη εκτοξεύοντας συντριβάνια λάβας - Βίντεο

Ο όγκος της λάβας προκάλεσε επίσης ζημιές σε σωλήνες υδροδότησης στην περιοχή νότια της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η προμήθεια ζεστού νερού σε περισσότερους από 20.000 κατοίκους και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας να σπεύσει να αυξήσει το επίπεδο συναγερμού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Icelandic volcano erupts for third time in two months.

A volcanic eruption has started again in Iceland close to an already severely damaged fishing town and the country’s top tourist attraction, the Blue Lagoon spa.

[?? Doug Jewell]pic.twitter.com/11T4xaP03B