Ισλανδία: Νέα έκρηξη ηφαιστείου στη χερσόνησο Ρεϊκιάνες - ΒΙΝΤΕΟ

A short time ago, the third eruption in just three months has begin on Iceland's Reykjanes Peninsula. Here's the moment it began, at about 6:02 a.m. locally.

«Προειδοποίηση: Άρχισε ηφαιστειακή έκρηξη βόρεια του Σιλινγκάρφελ», αναφέρει η μετεωρολογική υπηρεσία στον ιστότοπό της.

?????? A new eruption has started in #Iceland....

It started northeast of Sύlingarfell on the Reykjanes Peninsula just after 6 am, following an earthquake swarm in the magma intrusion north of Grindavνk approximately thirty minutes earlier.

The fissure spans 3 km and channels… pic.twitter.com/xAloq7XGmd