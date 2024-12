Ισλανδία: Οι Σοσιαλδημοκράτες νικητές των πρόωρων βουλευτικών εκλογών

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, η σοσιαλδημοκρατική Συμμαχία, υπό την Κριστρούν Φροσταντότιρ, εξασφάλισε το 20,85 των ψήφων έναντι 19,4% για το συντηρητικό κόμμα του πρωθυπουργού, που κυβερνούσε στο πλαίσιο ενός συνασπισμού. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το κόμμα της Φιλελεύθερης Μεταρρύθμισης με ποσοστό 15,8%, σύμφωνα με το RUV.

Βάσει των ποσοστών αυτών, η σοσιαλδημοκρατική Συμμαχία συγκεντρώνει 15 έδρες εκ των 63 εδρών στο κοινοβούλιο και βλέπει τις επιδόσεις της να διπλασιάζονται σε σύγκριση με τις κάλπες του 2021, όπου είχε εξασφαλίσει ποσοστό κοντά στο 10%.

«Είμαι εξαιρετικά υπερήφανη για όλη τη δουλειά που πετύχαμε. Προφανώς, διαπιστώνουμε ότι οι πολίτες θέλουν να δουν αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό», σχολίασε η Κριστρούν Φροσταντότιρ, σε δηλώσεις της στο Γαλλικό Πρακτορείο, όταν το αποτέλεσμα άρχισε να διαφαίνεται χθες το βράδυ.

