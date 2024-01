Ισλανδία: Ποτάμια λάβας έκαψαν σπίτια στο Γκρίνταβικ - Σοκαριστικές εικόνες

Volcano tourism in Iceland is something else pic.twitter.com/rvNTtesNpg

Συνολικά δύο ρωγμές σχηματίστηκαν κοντά στην πόλη Γκρίνταβικ που μένουν ψαράδες. Οι τοπικές Αρχές αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την κοινότητα από το Σάββατο καθώς ανέμεναν την έκρηξη που σημειώθηκε.

Dramatic drone footage captures Iceland's volcano. Unfortunately, the drone didn't make it, but the footage did. pic.twitter.com/glsBJ8McJJ