Ισμαήλ Χανίγια: Σε εξέλιξη η κηδεία στην Ντόχα - «Ημέρα συντριπτικής οργής» λέει η Χαμάς

Σύμφωνα με τις μουσουλμανικές παραδόσεις, η κηδεία και η τελετή αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθεί σε διάφορα στάδια, το πρώτο από τα οποία είναι μια ειδική προσευχή για τον εκλιπόντα σε τζαμί. Η προσευχή για τον δολοφονηθέντα ηγέτη της Χαμάς πραγματοποιείται στο τζαμί του Ιμάμη Μοχάμαντ μπιν Άμπντελ Ουάχαμπ, που βρίσκεται στο κέντρο της Ντόχα.

Μετά την ολοκλήρωσή της, η σορός θα μεταφερθεί σε νεκροταφείο στη Λουσάιλ, ενώ όποιος το επιθυμεί θα μπορεί να εκφράσει συλλυπητήρια και να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις πένθους σε ειδικά οργανωμένους χώρους από το βράδυ της Παρασκευής έως το βράδυ της Κυριακής.

Sheikh Tamim bin Hamad, and his father, Sheikh Hamad bin Khalifa, participate in the prayer over the body of the martyr, Commander Ismail Haniyeh, and his companion, Wassim Abu Shaaban, at the Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Mosque in Doha. ?? pic.twitter.com/WZwLiDjLw7