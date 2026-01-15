Ισπανία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνη λόγω απειλής - Real.gr

Quantcast
14:50, 15/01/2026
Αεροσκάφος της Turkish Airlines που εκτελούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη προέβη σήμερα σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης, έπειτα από απροσδιόριστη απειλή, ανακοίνωσε ο ισπανικός φορέας εκμετάλλευσης αεροδρομίων AENA, προσθέτοντας ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Αξιωματούχοι του τουρκικού αερομεταφορέα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

