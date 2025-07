Ισπανία: Δυο αγνοούμενοι μετά τις καταρρακτώδεις βροχές στην Καταλονία - Real.gr

Μετά τον καύσωνα, η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με καταστροφικές πλημμύρες λόγω των καταρρακτωδών βροχών που έπληξαν το βορειοανατολικό μέρος της χώρας.

Δυο άνθρωποι αγνοούνται στην Καταλονία, στη βορειοανατολική Ισπανία, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που την έπληξαν το Σάββατο (13/07) από το απόγευμα, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες κατά τόπους και διακοπές της κυκλοφορίας των σιδηροδρομικών μεταφορών για ώρες.

«Αναζητούμε δυο ανθρώπους στην Κουβέγιες», κοινότητα 17.000 κατοίκων, περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Βαρκελώνη, ανέφερε η πυροσβεστική μέσω X.

This afternoon: Massive flooding following heavy rainfall in Igualada, Catalonia, Spain. pic.twitter.com/mZ7JHyg0js

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 12, 2025