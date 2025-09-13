Quantcast
Ισπανία: Εκρηξη σε καφέ της Μαδρίτης - 14 τραυματίες - Real.gr
real player

Ισπανία: Εκρηξη σε καφέ της Μαδρίτης – 14 τραυματίες

18:49, 13/09/2025
Ισπανία: Εκρηξη σε καφέ της Μαδρίτης – 14 τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε καφέ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 14 άνθρωποι, ένας εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η έκρηξη, τα αίτια της οποίας δεν είναι προς το παρόν γνωστά, σημειώθηκε στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ρόδος: Γνωστή influencer συνελήφθη για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Πώς βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών

Ρόδος: Γνωστή influencer συνελήφθη για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Πώς βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών

17:56 13/09
Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο νεαρού ποδοσφαιριστή - Ποιος ήταν ο 23χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητο σε χαράδρα

Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο νεαρού ποδοσφαιριστή - Ποιος ήταν ο 23χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητο σε χαράδρα

18:26 13/09
Τραμπ σε ΝΑΤΟ: Αν κάνετε ό,τι λέω, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα - Κυρώσεις στη Ρωσία όταν το κάνετε όλοι

Τραμπ σε ΝΑΤΟ: Αν κάνετε ό,τι λέω, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα - Κυρώσεις στη Ρωσία όταν το κάνετε όλοι

15:09 13/09
Περιοδεία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη στα περίπτερα της 89ης ΔΕΘ

Περιοδεία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη στα περίπτερα της 89ης ΔΕΘ

15:33 13/09
Πρέπει πραγματικά να κόψετε τη ζάχαρη από τη διατροφή σας για να χάσετε βάρος;

Πρέπει πραγματικά να κόψετε τη ζάχαρη από τη διατροφή σας για να χάσετε βάρος;

15:00 13/09
Τα 3 ζώδια που θα αποκτήσουν περισσότερα χρήματα από τη δουλειά τους πριν το τέλος του 2025

Τα 3 ζώδια που θα αποκτήσουν περισσότερα χρήματα από τη δουλειά τους πριν το τέλος του 2025

12:15 13/09
Υπέστη αλλεργικό σοκ μετά από τσίμπημα εντόμου και έχασε τις αισθήσεις του - Τον επανέφερε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ

Υπέστη αλλεργικό σοκ μετά από τσίμπημα εντόμου και έχασε τις αισθήσεις του - Τον επανέφερε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ

17:42 13/09
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Συγκλονίζει η Όλγα Φιάσκα: «Πέρασα πολύ δύσκολα οικονομικά, είχα αναποδιές, λιποθυμία»

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Συγκλονίζει η Όλγα Φιάσκα: «Πέρασα πολύ δύσκολα οικονομικά, είχα αναποδιές, λιποθυμία»

11:06 13/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved