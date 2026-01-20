Δεύτερο σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ισπανία: Εκτροχιασμός επιβατικής αμαξοστοιχίας κοντά στη Βαρκελώνη - Real.gr

Τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά από τους συνολικά 15.

Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε χθες Τρίτη κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να τραυματιστούν, ανακοίνωσε η περιφερειακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στην Καταλονία της βορειοανατολικής Ισπανίας.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοδηγού, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.

Το ατύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή, στον δήμο Τζελίδα.

Το συμβάν σημειώθηκε σε μια περίοδο που η Ισπανία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία, στο νότιο τμήμα της χώρας. Άλλον έναν νεκρό εντόπισαν το απόγευμα της Τρίτης τα σωστικά συνεργεία στα συντρίμμια των συρμών που συγκρούστηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Αδαμούθ, ανεβάζοντας σε 42 τον αριθμό των θυμάτων, ενώ παραμένουν αναπάντητα ακόμη πολλά ερωτήματα για τα αίτια του δυστυχήματος.