Ισπανία: Ένα χρόνο μετά, η Βαλένθια τιμά τα θύματα των πλημμυρών που κόστισαν τη ζωή σε 237 ανθρώπους - Real.gr

Ισπανία: Ένα χρόνο μετά, η Βαλένθια τιμά τα θύματα των πλημμυρών που κόστισαν τη ζωή σε 237 ανθρώπους
Ισπανία: Ένα χρόνο μετά, η Βαλένθια τιμά τα θύματα των πλημμυρών που κόστισαν τη ζωή σε 237 ανθρώπους

12:00, 29/10/2025
Ισπανία: Ένα χρόνο μετά, η Βαλένθια τιμά τα θύματα των πλημμυρών που κόστισαν τη ζωή σε 237 ανθρώπους

ΠΗΓΗ: EPA/BIEL ALINO

Ο βασιλιάς Φελίπε Στ’ της Ισπανίας θα παραστεί σήμερα, ημέρα κατά την οποία συμπληρώνεται ένας χρόνος από τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε 237 ανθρώπους, σε τελετή στη μνήμη των θυμάτων.

Οι αρχές εξακολουθούσαν ως την προηγούμενη εβδομάδα να εντοπίζουν θύματα θαμμένα κάτω από τη λάσπη, μετά τις πιο καταστροφικές πλημμύρες που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Ξαφνικές πλημμύρες, οι οποίες προκλήθηκαν έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, παρέσυραν στις 29 Οκτωβρίου 2024 γέφυρες, αυτοκίνητα και ανθρώπους, γέμισαν νερά υπόγειους χώρους στάθμευσης και σπίτια. Περίπου 229 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Βαλένθια, ενώ άλλοι 8 σε άλλες περιφέρειες της Ισπανίας.

ΠΗΓΗ: EPA/KAI FORSTERLING

Οι κάτοικοι της Βαλένθια θα τοποθετήσουν στην κεντρική Πλατεία της Βασίλισσας 229 αλουμινοκουβέρτες, συμβολίζοντας τα θύματα της πλημμύρας.

Δύο σιωπηλές πορείες θα ενωθούν στο προάστιο Μπενετούσερ, το οποίο επλήγη περισσότερο από την καταστροφή.

Η οργή για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές διαχειρίστηκαν την καταστροφή παραμένει έναν χρόνο μετά, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που διαδήλωσαν το Σάββατο στη Βαλένθια να ζητούν την παραίτηση του επικεφαλής της περιφέρειας Κάρλος Μαθόν.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν την τοπική κυβέρνηση ότι απέτυχε να προειδοποιήσει εγκαίρως τους κατοίκους για τα έκτακτα φαινόμενα, στέλνοντας ένα γραπτό μήνυμα αφού πολλά κτίρια είχαν ήδη πλημμυρίσει.

ΠΗΓΗ: EPA/BIEL ALINO

Δικαστήριο ερευνά τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την κατάσταση ο Μαθόν, όπως και το πού βρισκόταν την ημέρα εκείνη, αφού τοπική δημοσιογράφος δήλωσε ότι γευμάτιζε μαζί του επί σχεδόν τέσσερις ώρες, όταν εκείνος θα έπρεπε να παρίσταται σε συνεδρίαση των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο Μαθόν έχει αρνηθεί να αναφερθεί σε λεπτομέρειες του γεύματος αυτού, όμως τονίζει ότι οι αρμόδιοι τον κρατούσαν συνεχώς ενήμερο για τις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters 

