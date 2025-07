Ισπανία: Εννέα άνθρωποι συνελήφθησαν έπειτα από επεισόδια ρατσιστικής βίας στην πόλη Τόρε Πατσέκο - Real.gr

Εννέα άνθρωποι συνελήφθησαν από την Παρασκευή στο Τόρε Πατσέκο, πόλη της νοτιονατολικής Ισπανίας, όπου σημειώθηκαν αντιμεταναστευτικές ταραχές, δύο από τους οποίους σε σχέση με την επίθεση σε συνταξιούχο που πυροδότησε αυτήν την έξαρση της βίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

“Προσώρας, εννέα άνθρωποι έχουν συλληφθεί”, ανέφερε η αντιπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στην επαρχία Μούρθια, η Μαριόλα Γκεβάρα, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τον απολογισμό της βίας που συντάραξε τις τελευταίες ημέρες αυτήν την πόλη των 40.000 κατοίκων.

Από τους συλληφθέντες, δύο συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε μετά την επίθεση σε συνταξιούχο της πόλης την περασμένη Τετάρτη, πρόσθεσε η Μ. Γκεβάρα, διευκρινίζοντας πως αυτοί οι δύο συλληφθέντες είναι “μετανάστες” που δεν κατοικούν στο Τόρε Πατσέκο.

⚔️ 🇪🇸 Torre-Pacheco: los vecinos hasta los huevos de la policía les gritan:

“¡Con los moros no tenéis cojones!”

En Alcalá de Henares y en Ferraz no dudaron en apalear a jóvenes y ancianos españoles. pic.twitter.com/ePDLT2mfr9

