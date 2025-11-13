Ισπανία: Η αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών - Real.gr

Quantcast
Ισπανία: Η αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών

21:00, 13/11/2025
ΠΗΓΗ: Χ

Ένδεκα άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης που διεξήχθη σε Μαδρίτη, Λανθαρότε και Γκραν Κανάρια.

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών, το οποίο φέρεται να προωθούσε τα ανήλικα θύματα από τα Κανάρια Νησιά στη Γαλλία. Ένδεκα άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης που διεξήχθη σε Μαδρίτη, Λανθαρότε και Γκραν Κανάρια.

«Τέσσερις από τους υπόπτους κρίθηκαν προφυλακιστέοι εν αναμονή της δίκης τους για κατηγορίες που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, πλαστογράφηση εγγράφων και παιδική πορνογραφία», σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την εξαφάνιση 14 ανηλίκων από κρατικές δομές των Καναρίων Νήσων από τον χειμώνα του 2024 έως την άνοιξη του 2025.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν διαδρομές και επαφές σε Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισπανία για να μετακινήσουν τα παιδιά και να τους βγάλουν πλαστά έγγραφα ενόψει της μεταφοράς τους στη Γαλλία.

Σε δύο σπίτια που ερευνήθηκαν στο νησί Λανθαρότε, κατασχέθηκαν προσωπικά έγγραφα, ηλεκτρονικές συσκευές και χρήματα.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό κι άλλων θυμάτων ή διασυνδέσεων του κυκλώματος, υπογραμμίζει η ισπανική αστυνομία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

