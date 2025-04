Ισπανία: Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα κατά της στεγαστικής κρίσης - Real.gr

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε 40 ισπανικές πόλεις σήμερα για να διαμαρτυρηθούν για την εκτίναξη των τιμών των ενοικίων και την έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών σε μια χώρα που απολαμβάνει την ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και ωστόσο υποφέρει από σοβαρή έλλειψη στέγης που επιδεινώνεται από την τουριστική έκρηξη.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας πασχίζει να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην προσέλκυση τουριστών και μεταναστών για να καλύψει τα κενά θέσεων εργασίας και να διατηρήσει τις τιμές ενοικίων προσιτές για τους Ισπανούς πολίτες, καθώς οι κατοικίες για βραχυχρόνιες μισθώσεις σε τουρίστες πληθαίνουν ανεξέλεγκτα σε μεγάλες πόλεις και σε παράκτιους προορισμούς.

«Ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην κυβέρνηση, πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα στη στέγαση», φώναζαν διαδηλωτές χτυπώνοντας μπρελόκ στη Μαδρίτη, όπου περισσότεροι από 150.000 διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πρωτεύουσας, σύμφωνα με το τοπικό συνδικάτο ενοικιαστών.

Οι μέσες τιμές ενοικίων έχουν διπλασιαστεί και οι τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 44% την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο ακινήτων Idealista, ξεπερνώντας κατά πολύ το επίπεδο αύξησης μισθών. Παράλληλα, η προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση έχει μειωθεί στο μισό μετά την πανδημία του 2020.

«Μας πετάνε όλους έξω για να φτιάξουν τουριστικά διαμερίσματα», είπε η Μαργαρίτα Αϊζπούρου, μια 65χρονη κάτοικος της δημοφιλής συνοικίας Λαβαπιές. Όπως ανέφερε, στο οικοδομικό τετράγωνο που ζει, ιδιοκτήτες είπαν σε περίπου 100 οικογένειες που ζουν εκεί ότι τα συμβόλαια ενοικίασης τους δεν θα ανανεωθούν.

Today, hundreds of thousands of Spanish people have taken the streets in protest against the government. Squares all over the country have witnessed massive protests. The biggest protest took place in Madrid, but there have been protests in most of the Spanish cities. pic.twitter.com/2Dlj3SrSxT

— Iberian Spirit ✠ (@IberianSpirit) November 12, 2023