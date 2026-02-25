Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης - Real.gr

Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ισπανία, λόγω λοίμωξης και αφυδάτωσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η νορβηγική βασιλική οικογένεια.

Ο Χάραλντ Ε΄ είναι ο γηραιότερος εν ζωή μονάρχης στην Ευρώπη. Ανέβηκε στον θρόνο το 1991 και το Σάββατο γιόρτασε τα 89α γενέθλιά του.

Τον Φεβρουάριο του 2024 είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο της Μαλαισίας, κατά τη διάρκεια των διακοπών του σε αυτήν τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το παράδειγμα της μακρινής εξαδέλφης του, της βασίλισσας Μαργαρίτας Β΄ της Δανίας, η οποία παραιτήθηκε από τον θρόνο σε ηλικία 83 ετών.