Quantcast
Ισπανία: Πρώην υπουργός, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Σάντσεθ, θα δικαστεί για διαφθορά - Real.gr
real player

Ισπανία: Πρώην υπουργός, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Σάντσεθ, θα δικαστεί για διαφθορά

12:45, 11/12/2025
Ισπανία: Πρώην υπουργός, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Σάντσεθ, θα δικαστεί για διαφθορά

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Άμπαλος, πρώην δεξί χέρι του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και πρόσωπο-κλειδί στην άνοδο του τελευταίου στην εξουσία, θα δικαστεί προσεχώς για διαφθορά, ανακοινώθηκε σήμερα από τη δικαιοσύνη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης, ο κορυφαίος δικαστικός θεσμός της Ισπανίας, δεν διευκρίνισε πάντως στο στάδιο αυτό την ημερομηνία της δίκης σε βάρος του πρώην υπουργού (2028-2021), ο οποίος είναι προφυλακισμένος από τα τέλη Νοεμβρίου.

Στην υπόθεση αυτή, η οποία αφορά παράτυπες συμβάσεις πώλησης μασκών στη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, η εισαγγελία έχει ζητήσει να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 24 ετών στον Άμπαλος, ο οποίος θα δικασθεί μαζί με τον πρώην βοηθό του, τον Κόλντο Γκαρθία, και έναν επιχειρηματία, τον Βίκτορ ντε Αλντάμα, για αθέμιτη άσκηση επιρροής, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων και διαφθορά.

Στα κατηγορητήριά της, η εισαγγελία επισημαίνει «τη βούληση για πλουτισμό» των τριών, οι οποίοι είχαν συνάψει ένα «εγκληματικό σύμφωνο» θέλοντας «να επωφεληθούν» από τη θέση που κατείχε ο Άμπαλος στους κόλπους της ισπανικής κυβέρνησης για να «ευνοήσουν (…) την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων» σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με τον Βίκτορ ντε Αλντάμα.

Ο πρώην υπουργός, ο οποίος αποχώρησε το 2021 από την αριστερή κυβέρνηση, εξακολουθεί να είναι βουλευτής.

Αυτή η πολύπλοκη και με πολλές πτυχές έρευνα έχει επίσης συμπαρασύρει τον πρώην τρίτο στην ιεραρχία του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) Σάντος Θερντάν, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον Άμπαλος στο υπουργείο Μεταφορών.

Ο Θερντάν, ο οποίος έμεινε προφυλακισμένος για πέντε μήνες, είναι επίσης ύποπτος για διαφθορά σε μια μεγάλη υπόθεση που αφορά αναθέσεις δημόσιων συμβάσεων, και πάλι μαζί με τους Άμπαλος και Γκαρθία.

Υπό την πίεση της δεξιάς και της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης, ο Πέδρο Σάντσεθ έχει ζητήσει επανειλημμένα συγγνώμη από τους Ισπανούς λέγοντας πως αγνοούσε τα πάντα για την υπόθεση αυτή και πως το PSOE ουδέποτε έλαβε παράνομη χρηματοδότηση.

Για τον ισπανό πρωθυπουργό, η υπόθεση αυτή προστίθεται σε άλλες δικαστικές υποθέσεις που έχουν στόχο, χωριστά, τη σύζυγό του και τον αδελφό του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αττική Οδός: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και έριξε στο έδαφος τροχονόμο - Αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο - BINTEO

Αττική Οδός: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και έριξε στο έδαφος τροχονόμο - Αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο - BINTEO

13:10 11/12
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Γ. Ξυλούρης: Θα κατατεθούν στον εισαγγελέα τα πάντα – Οι διάλογοι με Λαζαρίδη και Αποστολάκη

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Γ. Ξυλούρης: Θα κατατεθούν στον εισαγγελέα τα πάντα – Οι διάλογοι με Λαζαρίδη και Αποστολάκη

12:12 11/12
Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα για να απολογηθούν μεταβαίνουν ανιψιός και επιχειρηματίας – Η χειρόγραφη διαθήκη του θύματος

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα για να απολογηθούν μεταβαίνουν ανιψιός και επιχειρηματίας – Η χειρόγραφη διαθήκη του θύματος

10:37 11/12
Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα για τη ΝΔ - Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα για τη ΝΔ - Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου

12:45 11/12
Το οπλοστάσιο που βρέθηκε στην Αργυρούπολη και στο χωριό του «πιστολέρο» της Greek Mafia - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Το οπλοστάσιο που βρέθηκε στην Αργυρούπολη και στο χωριό του «πιστολέρο» της Greek Mafia - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

11:29 11/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος Ουκρανός που συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο

«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος Ουκρανός που συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο

12:09 11/12

Ροή Ειδήσεων

ΔΥΠΑ: Ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και του δώρου Χριστουγέννων

ΔΥΠΑ: Ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και του δώρου Χριστουγέννων

13:42 11/12
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολόκληρο το υπόμνημα του Γ. Ξυλούρη - Δείτε το έγγραφο

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολόκληρο το υπόμνημα του Γ. Ξυλούρη - Δείτε το έγγραφο

13:38 11/12
Τσιάρας στον Realfm 97,8: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να βρούμε τρόπους παράτασης χρόνου για τη χαμηλή κλειδωμένη τιμή στο αγροτικό ρεύμα

Τσιάρας στον Realfm 97,8: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να βρούμε τρόπους παράτασης χρόνου για τη χαμηλή κλειδωμένη τιμή στο αγροτικό ρεύμα

13:35 11/12
Πιερία: Έκλεισε η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα σε δύο σημεία λόγω αγροτικών μπλόκων

Πιερία: Έκλεισε η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα σε δύο σημεία λόγω αγροτικών μπλόκων

13:35 11/12
Axios: Ο Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει Αμερικανό ανώτατο αξιωματικό για να ηγηθεί της δύναμης ασφαλείας στη Γάζα

Axios: Ο Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει Αμερικανό ανώτατο αξιωματικό για να ηγηθεί της δύναμης ασφαλείας στη Γάζα

13:30 11/12
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Δασκαλεμένος» από το Μαξίμου ο «Φραπές» παριστάνει προκλητικά το θύμα και επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Δασκαλεμένος» από το Μαξίμου ο «Φραπές» παριστάνει προκλητικά το θύμα και επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

13:25 11/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
Ο Ράσελ Κρόου επικρίνει τους δημιουργούς του «Gladiator II»: «Δεν κατάλαβαν τι έκανε την πρώτη ταινία ξεχωριστή»

Ο Ράσελ Κρόου επικρίνει τους δημιουργούς του «Gladiator II»: «Δεν κατάλαβαν τι έκανε την πρώτη ταινία ξεχωριστή»

13:15 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved