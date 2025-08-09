Ισπανία: Σώθηκε το ιστορικό ισλαμικό τέμενος στην Κόρδοβα - «Σβήστηκε» η πυρκαγιά - Real.gr

Η πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες Παρασκευή το βράδυ σε ιστορικό χώρο λατρείας -ισλαμικό τέμενος και καθεδρικό ναό- στην Κόρδοβα «σβήστηκε», ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης αυτής της νότιας Ισπανίας, ο οποίος υπογράμμισε πως το μνημείο, καταχωρισμένο στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, «σώθηκε».
«Ευτυχώς, η άμεση και έξοχη αντίδραση της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα απέτρεψε την καταστροφή. Η φωτιά έχει πλέον σβήσει» και «απόψε, ομάδες πυροσβεστών και της τοπικής αστυνομίας θα παραμείνουν επιτόπου για την πρόληψη του κινδύνου» να υπάρξει αναζωπύρωσή της, τόνισε ο Χοσέ Μαρία Βεγίδο μέσω X.
Firefighters battled to get a massive blaze at the historic mosque-turned-cathedral La Mezquita under control in the Spanish city of Córdoba. pic.twitter.com/waBwGTl4nn
— Fox News (@FoxNews) August 9, 2025