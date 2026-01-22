Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία – Διασώθηκε σκύλος έπειτα από τέσσερις ημέρες - Real.gr

Quantcast
Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία – Διασώθηκε σκύλος έπειτα από τέσσερις ημέρες

19:15, 22/01/2026
Άλλες δύο σοροί εντοπίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (22/1) στο σημείο όπου συγκρούστηκαν την Κυριακή δύο υπερταχείες, στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας στην Ισπανία, ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία.

«Θεωρητικά, πρόκειται για τους δύο νεκρούς που δεν είχαν βρεθεί ακόμη», εξήγησε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται πλέον σε 45.

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο τρένων όπου τραυματίστηκαν επίσης περισσότεροι από 120 άνθρωποι είναι μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές καταστροφές των τελευταίων ετών στην Ευρώπη για την οποία οι ερευνητές αναζητούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Από τα 45 άτομα, όλα είναι Ισπανοί εκτός από τρεις γυναίκες από το Μαρόκο, τη Ρωσία και τη Γερμανία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από έναν οργανισμό που έχει συσταθεί για να συντονίζει τις εργασίες ταυτοποίησης.

Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου Άλβια, της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε άλλο τρένο, ιδιωτικής εταιρείας, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.

Διασώθηκε σκύλος έπειτα από τέσσερις ημέρες

Παράλληλα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν σήμερα, Πέμπτη να διασώσουν τον Μπόρο, έναν σκύλο που αγνοείτο και τον έδωσαν πίσω στους ιδιοκτήτες του, σε μια σπάνια στιγμή ανακούφισης εν μέσω του εθνικού πένθους.

Ο Μπόρο, μια διασταύρωση ράτσας σνάουτσερ και σκύλου νερού, επέβαινε σε ένα από τα τρένα μαζί με την ιδιοκτήτριά του Άνα Γκαρθία Αράντα και την έγκυο αδελφή της, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Και οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, με τη δεύτερη γυναίκα να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Συγγενείς είχαν απευθύνει δημόσια έκκληση για βοήθεια, προκειμένου να βρεθεί το σκυλί.

 

«Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα για (την αδελφή μου), τουλάχιστον ελπίζω να μπορέσω να βρω τον Μπόρο», είχε πει η Άνα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, σε δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν σε ισπανικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία είχε εντοπίσει αρχικά το ζώο κοντά στον τόπο της τραγωδίας χθες, όμως ο σκύλος τράπηκε σε φυγή όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν. Πυροσβέστες τον έπιασαν το επόμενο πρωί.

«Γνωρίζαμε από χθες την περιοχή όπου μπορούσε να βρίσκεται και σήμερα εντέλει καταφέραμε να τον βρούμε και τον πάρουμε μαζί μας, επομένως μπορεί να επιστρέψει στην οικογένειά του», ανέφερε σε δημοσιογράφους ένας από τους πυροσβέστες.

Έκτοτε, το σκυλί επανασυνδέθηκε με τους συγγενείς.

«Ήταν πολύ δύσκολο και πολύ όμορφο», υπογράμμισε ένας εκπρόσωπος Τύπου της οικογένειας.

